«Окно питания» или как перестать бояться лишнего веса и диабета

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Метод японского ученного позволяет не отказываться от любимых продуктов и худеть не по дням, а по часам.

Суть методики состоит в правильном подборе времени для приема пищи. По словам создателя диеты, когда человек голодает, «клетки перерабатывают все старое и ненужное и омолаживаются». Поэтому для запуска важно подобрать личное «окно питания», рассчитать часы приема пищи и настроить индивидуальный график.

Исследование, которое провел японский ученый, опровергло популярную теорию о том, что питаться нужно часто и маленькими порциями. Те, кто питаются с 8:00 до 22:00 являются менее здоровыми, чем те, кто питаются с 8:00 до 14:00. У первых «окно» составляет 12-14 часов, в то время как у вторых оно сокращается до 6-8 часов. У этих людей значительно уменьшается риск получить ожирение и заболевания, которые оно вызывает. Сокращая «окно», человек может перестать бояться лишнего веса и диабета, защищает себя от рака и старения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает качество сна.

Рассчитывать часы приема пищи рекомендуется так: пробуждение в 7:00, завтрак в 8:00, обед в 12:00 и ужин в 16:00. При этом завтрак должен быть плотным и насыщенным, в отличии от остальных приемов пищи. Также диета не предполагает отказ от любимых продуктов, они могут быть как калорийными, так и нет.

Чтобы не бояться вечернего чувства голода, ученный уверяет — оно тоже работает по часам. Первая волна голода наступает в 8:00, вторая в 13:00 и последняя в 19:00. Обычно его действие идет примерно 2 часа, а после спадает. Если переедать на ночь, то утреннее пробуждение будет вялым, а сам организм начнет работать только днем. Это неминуемо приводит к депрессии и развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому создатель диеты рекомендует не реагировать на голод и не бегать к холодильнику, а приучать организм работать по часам. Такая методика уберегает от различных заболеваний и не позволяет набирать лишний вес.