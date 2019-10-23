«Диван опасен наравне с курением»: Доктор Мясников призвал россиян почаще стоять

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В своей передаче «О самом главном» на канале Россия-1 доктор рассказал о самом главном риске россиян, который оказывает максимально негативное влияние на здоровье.

В ходе шоу Мясников заставил всех присутствующих в студии встать и призвал всех россиян у телеэкранов поступить так же. Доктор отметил, что американские ученые ранее проводили исследование и выявили, что частое сидение на диване и просмотр телевизора по пользе для организма можно сравнить с курением или повышением холестерина. Сидячий образ жизни он не то что опасен, а крайне негативно сказывается и на весе в том числе.

Мясников отметил, что те, кто большую часть дня стоят в течение жизни, живут гораздо дольше тех, кто чаще сидит и реже болеют. При этом доктор рекомендует не просто стоять, а добавить к этому физические нагрузки. Мясников заявил: «Диван опасен наравне с курением».

Доктор Мясников также вспомнил свой недавний выпуск, где он рассказывал, что стоячий образ жизни провоцирует варикозное расширение вен. Ведущий шоу «О самом главном» подчеркнул, что не стоит стоять 24 часа в сутки, а необходимо периодически вставать и разминаться, или же устраивать каждый день прогулки на свежем воздухе. Отказавшись от сидячего образа жизни, добавив больше движений стоя, человек улучшит свой метаболизм, состояние здоровья и продлит себе жизнь.