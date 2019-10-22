Эндокринолог назвал лучшие витамины для щитовидной железы

Сегодня, 16:02

В список попали известные витамины группы A, B, C и D.

Врач говорит, что витаминный комплекс стоит не более 300 рублей. Это делает его самым дешёвым лекарством для щитовидки.

Щитовидная железа не только хранит в себе йод, но помогает выработать йодосодержащие гормоны. В возрасте после 30 лет появляются первые проблемы, для которых необходим витаминный комплекс. Витамины А помогут улучшить иммунную систему, поднять тонус и укрепить стенки сосудов в области щитовидной железы.

Эндокринолог Андрей Вязовой говорит, что особо ценными для щитовидки будут витамины группы В – В3, В6 и В12. Именно они принимают участие в образовании аминокислоты тирозина. Витамины С помогают нормализовать обмен железа и кальция в организме, за счёт чего деятельность щитовидки будет на высоком уровне. Вязовой дополнил, что хороший обмен веществ не будет без витамина D. Благодаря комплексу дешёвых витаминов тонкий перешеек окрепнет, стенки сосудов расширятся, а выработка йода повысится.

Для того чтобы предотвратить проблемы с выработкой йода – следует употреблять морскую капусту, кальмары, креветки, хурму; продукты с витамином В6 – орехи, гречка, семечки; витамином В12 – говяжья печень, рыба и морепродукты в целом. Эндокринолог уверен, что благодаря хорошему рациону питания состояние здоровья у каждого человека улучшится, и способствует этому здоровая щитовидка.