Российские врачи назвали истинную причину появления камней в почках

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Как оказалось, кости и камни в почках связаны.

Российские врачи рассказали, каким образом и почему образуются камни в почках. Многие не знали, что этот процесс напрямую связан с костями. А именно, кальций, попадающий в организм и способствующий укреплению скелета, в результате становится камнем в почках. В результате, полезный на первый взгляд компонент может стать причиной проблем с важным органом, а также стать причиной долгого дискомфорта и даже сильных болей.

Чрезмерное употребление соли также способствует образованию камней в почках. Соль накапливается в органах и становится причиной их ускоренной работы, что в результате может стать причиной сбоя. Врачи рекомендуют, чтобы избежать образования камней в почках, следить за тем, чтобы кальций в организме быстро усваивался. Этому процессу способствуют витамины D, C и A. Если в организме наблюдается их дефицит, есть вероятность, что кальций в первую очередь начнет откладываться именно в почках, что приведет к образованию камня и хрупкости костей.