«Бред столетней давности»: Мясников разоблачил лекарства для улучшения работы мозга

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Несмотря на рекомендации, аптечные препараты могут ухудшить умственные способности, а не наладить их.

Для улучшения когнитивных функций все чаще советуют к употреблению ноотропы. Рекламные компании обещают, что препарат улучшит работу мозга, а медики все чаще выписывают рецепты на покупку фармацевтического средства. Обещают наладить работу умственной деятельности также усовершенствованные препараты вроде статинов и инсулина. По стандартам лечения ВОЗ тремя действенными методами по улучшению когнитивных функций считаются: гинкго билоба, ноотропы и вытяжка из телят. Доктор рекомендует оставить такие рекомендации в прошлом. Если обращаться в этом вопросе к медицинским препаратам, то Мясников с уверенностью отмечает: «Нет таких лекарств!»

Помимо того, что ноотропы не имеют доказательств в своей полезности, они также имеют побочные эффекты. Среди них и есть крайне опасные последствия — развитие онкологии. К методам, которые действительно улучшают когнитивные функции, относятся специальные упражнения и диета с большим количеством полиненасыщенных жиров. Таким образом, творческие занятия и элементарное решение кроссворда, вместе с полезными продуктами, помогут наладить работу мозга. Об лекарственных препаратах доктор рекомендует забыть и отмечает, что это не больше, чем «Бред столетней давности».