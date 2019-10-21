Чудо-совет от профессора Неумывакина: не пью чай и вам не советую

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Медик рассказал, как защититься от рака, отказавшись от привычного для многих напитка.

Заслуженный профессор Иван Неумывакин долгие годы являлся сторонником народной медицины. К слову, прожив в полном здравии до 89 лет, что еще раз доказывает эффективность его подхода к здоровью.

В очередном интервью мужчина обмолвился о том, что знает секрет долголетия и может поделиться чудо-советом о том, как защитить себя от развития самого страшного и непредсказуемого заболевания последнего века – от онкологии. «Я не пью чай, и вам не советую» – заявил Неумывакин, обосновывая это тем, что в привычном для многих напитке существует излишек компонентов, на нейтрализацию которых организм растрачивает свою энергию, не получая взамен никакой пользы.

Проще говоря, чай, кофе, соки, газированные коктейли и минеральная вода – опасные жидкости, которые угнетают работу клеток. Помимо этого, токсины от этих напитков выбрасываются в организм. В подобной среде шлаки начинают не только оседать на органах, но и пробуждать мутированные ДНК, заложенные в каждом из нас при рождении. Исход более чем печальный – новообразования и, чаще всего, в злокачественной форме.

Чтобы этого избежать рекомендуется минимизировать потребление вышеперечисленных жидкостей, повысив взамен количество чистой воды. В идеале 1,5-2 литра в сутки.

При этом важно помнить, что дополнительными факторами риска развития онкологии является слабая иммунная система, которую может «подкосить» обычный стресс.