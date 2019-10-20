«Лучше без шапки, чем без перчаток»: Малышева рассказала, почему мужчинам важно держать руки в тепле

Сегодня, 10:50

В очередной программе про здоровье, телеведущая наглядно показал, чем может обернуться забывчивость или упрямость сильного пола в ношении перчаток в холодное время года.

Наш организм устроен таким образом, что на внешние перепады температур сосуды реагируют в первую очередь. А от их нормального функционирования зависит и дальнейшее самочувствие человека.

При падении температур, которые начинаются уже в середине осени, стоит начать задумываться о внешнем утеплении, где особое внимание стоит уделять не только основным элементам гардероба в виде куртки и ботинок, но и не забывать про «атрибуты» для рук. Так Елена Малышева подметила, что именно мужчины противятся последнему элементу гардероба, недооценивая его важность для организма.

«Уж лучше без шапки, чем без перчаток» – отмечает известный врач, объясняя своё высказывание тем, что даже при небольших минусовых температурах, сосуды, расположенные на руках, начинают неумолимо сужаться. Данный процесс разрушает стенки кровеносного органа, подвергая опасности всю сердечно-сосудистую систему человека. Всё это имеет «накопительный эффект», а итог, чаще всего, является более чем печальным: атеросклероз, тромбоз, а в противном случае – инсульт с летальным исходом.

Подводя программу к завершению, телеведущая сказала: «сибиряк не ток кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». Поэтому для мужчин держать руки в тепле также важно, как и носить куртку зимой.