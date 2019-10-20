«Счастливый час»: Метод Бубновского помогает устранить боль в суставах

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С помощью уникальной тренировочной программы можно забыть об остеохондрозе, артрозе, артрите и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Метод лечения, который использует Сергей Бубновский, носит название кинезитерапия. Он представляет собой простую гимнастику, которая не только избавляет от боли, но и помогает вылечить недуг. При этом стоит отметить, что методика поставила на ноги сотни людей без лекарственных препаратов и таблеток, а сам доктор уверяет, что все гениальное — просто. В первую очередь необходимо забыть про волшебные «пилюли» и задействовать внутренние резервы.

Медик настаивает на ежедневной утренней гимнастике. Когда у человека болят суставы, он ложится на кровать и отдыхает, вместо того чтобы делать упражнения. Но в этом случае боль является отеком, в котором скапливается жидкость. Поэтому только гимнастика может помочь избавиться от болевого синдрома. В приоритет необходимо ставить приседания и главное — выполнять упражнения необходимо с прямой спиной. Желательно придерживаться такой техники: 10 раз приседания, после глоток воды, затем снова 10 приседаний и снова глоток воды. Такие упражнения помогут избавиться от многих проблем, связанных с позвоночником. Особенно это касается тех, кто ведет сидячий образ жизни. Час отработал — присел 30 раз. После приседаний необходимо делать отжимания, а после упражнения для пресса.

Доктор также рекомендует начинать свое утро с холодной ванны. Необходимо окунуться в воду с головой буквально на 5 секунд. Такой метод помогает собрать энергию на день. «Для меня единственный по-настоящему счастливый час в день, когда я утром занимаюсь гимнастикой. Потому что ты не стареешь, а молодеешь. У человека, регулярно занимающегося, вместо старых клеток появляются молодые,» - говорит Сергей Бубновский.

Не зря говорят «в здоровом теле здоровый дух». Данная методика отлично показывает, что незачем тратиться на дорогостоящие препараты, когда можно победить заболевания с помощью физических упражнений и внутренней собранности.