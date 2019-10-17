Усталость отменяется: 10-минутная зарядка снимет напряжение после работы

Сегодня, 16:30

Упражнения взбодрят лучше кофе.

Комплекс помогает разогнать кровь и насытить организм кислородом, в результате человек получает огромный прилив энергии.

В бешеном ритме жизни россиянам для отдыха остаётся очень мало времени. Люди быстро устают и после работы валяться с ног, хотя нужно уделить внимание семье. Фитнес-тренер Юлия Дорохова рассказала, что 10-минутная зарядка снимет напряжение после работы. Теперь вечерняя усталость отменяется.

Первое, что нужно сделать, переступив порог дома — это принять контрастный душ. Чередование холодной воды и горячей сделает своё дело. После этого нужно сделать 5-10 глубоких вдохов и выдохов, чтобы наполнить лёгкие кислородом. Эксперт говорит, что многие не замечают и недооценивают значение глубокого дыхания полной грудью, поэтому чувствуют усталость и уязвимость.

После этого нужно соединить ладони и быстро потереть ими друг о друга до ощущения тепла. Потом встряхнуть расслабленными кистями 10 раз. Далее нужно широко расставить ноги и сделать 10 глубоких приседаний с ровной спиной, таким образом получится разогнать кровь в области таза. Далее необходимо сделать по 10 наклонов вперёд и в стороны. Такой простой комплекс позволит разогнать крови в организме, и уже через 10-15 минут человек почувствует прилив энергии больше чем от чашки крепкого кофе.

Конечно, подобная гимнастика поможет, но если человек несбалансированно питается, спит менее 7-8 часов и очень много работает, то до синдрома хронической усталости осталось недолго. Тогда без помощи медиков уже не обойтись.