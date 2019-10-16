Мясников назвал препараты, которые не лечат россиян и должны вызывать недоверие к доктору

Сегодня, 10:45

В списке оказались популярные лекарства, укрепляющие иммунитет, и препараты для пищеварения.

Доктор Мсяников рассказал, что 8 из 10 врачей в России выписывают пациентам лекарства-«пустышки». В результате пациент пропивает курс препаратов, но необходимого эффекта не наступает. Мясников заметил, что причиной, по которой россияне вынуждены лечиться «пустышками» и самовнушением кроется в непрофессионализме большинство медиков в России.

Главный врач московской больницы № 71 назвал список медикаментов, которые на самом деле не способны помочь человеку. Среди них: ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.

В сопровождение к основному лечению, например пищеварительного тракт, врачи выписывают дополнительно БАДы и витамины, которые должны положительно воздействовать на работу иммунитета и организма в целом. Однако в большинстве случаев прием таких препаратов не приносит желаемого эффекта, хотя сами пациенты этого не замечают. Мяснико также отметил, для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо заранее выбрать квалифицированного врача и следовать всем его указаниям.

Однако, если врач рекомендует основное лечение, основанное на вышеперечисленных препаратах, стоит засомневаться, а и имеются ли у этого специалиста достаточные знания. В противном случае излечение от недуга может не наступить. Эксперты рекомендует более ответственно подходить к подбору доктора, чтобы не попасть на шарлатана.