«Погода не влияет на давление»: Доктор Мясников рассказал о великом обмане метеозависимых

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Препараты от погоды помогают лишь самовнушением.

Реакция организма на погоду, как оправдание врачей своей некомпетентности. Хороший врач должен судить только по здоровью пациента.

Метеозависимость заключается в реакции человеческого организма на погоду, которая сопровождается головными болями, ознобом и сонливостью. Сильнее всего симптомы проявляются у гипертоников, которым приходится покупать специальные препараты, для снижения давления. Доктор Мясников рассказал, что метеозависимых людей не существует и погода не влияет на давление.

Погода может послужить только как фактор развития или проявления хронических заболеваний, путём создания неблагоприятных для организма условий. Доктор уверяет, что вся болезнь заключается в великом обмане самого себя. Человек заранее настраивает себя в негативности смены погоды, и вынуждает организм реагировать соответственно.

Самовнушение влияет на организм не только по отношению погоды, но и оправданию некоторых действий. Так, при помощи самовнушения, гипертоник может принимать от погоды бета-блокаторы и быть уверенным, что они ему помогают. Однако этот препарат уже давно сошел с первой и второй степени лечения, и практически не приносит пользу больному.

Человек способен чувствовать изменение погоды, однако это отражается лишь на психосоматическом уровне.