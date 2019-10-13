«Теперь в свои 50 я выгляжу на 30»: Россиянка раскрыла секрет простого омоложения

Сегодня, 07:19

Для средства от старения понадобятся обычные продукты, которые можно купить на рынке.

Россиянка поделилась простым рецептом, который поможет омолодить кожу и сохранить ее упругость. Женщина рассказала, что использовала в течение двух месяцев «золотую маску» из имбиря и куркумы. «Теперь в свои 50 я выгляжу на 30», - заявила россиянка. Для приготовления макси понадобится куркума, имбирь, мед, вода и остывший мятный чай.

Все эти ингредиенты нужно смешать и нанести на чистую кожу на 15-20 минут (в зависимости от состояния кожи). Проделывать процедуры необходимо два раза в неделю. После 20 минут использования маски необходимо ее смыть, обработать кожу тоником или лосьоном, и нанести увлажняющий или питательный крем (в зависимости от типа кожи). Косметолог Ольга Самсонова прокомментировала «секрет омоложения» россиянки, добавив, что такую маску обязательно стоит делать за два часа до сна, так как именно в вечернее время ее компоненты будут максимально воздействовать на кожу.

Что касается длительности использования маски, необходимо проводить процедуры в течение двух месяцев, при условии, что на коже отсутствует аллергическая реакция. Если после применения средства кожа покрылась красными пятнами, необходимо прекратить процедуру и обратиться к врачу-аллергологу.