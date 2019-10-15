Врачи назвали 4 самых распространенных заболеваний у младенцев

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Среди них отмечаются как врожденные, так и приобретенные в первые месяцы жизни.

Российские врачи провели исследование и отметили, вопрос о каких заболеваний стоит особо остро у младенцев в нынешнее время. По данным Минздрава, за 2018 год зафиксировано 4 самых распространенных заболеваний. На первом месте находятся болезни органов дыхания. В 2018 году такой диагноз был поставлен двум миллионам новорожденных. Причинами простуды, бронхита и воспаления легких может являться ранний отказ от грудного вскармливания или ожирение и курение матери в период до, во время и после беременности.

Вторыми по значительности идут родовые травмы, врожденные болезни и аномалии. Таких случаев зафиксировано около 411 тысяч. Причинами, из-за которых случаются родовые травмы, могут являться поздний возраст женщины, гестоз, узкий таз, сердечно-сосудистые заболевания и переношенная беременность, также не исключаются ошибки акушерства. Самыми распространенными врожденными болезнями считаются те, которые передаются по наследству. Среди них есть близорукость, синдром дауна, дальтонизм, гемофилия и мигрень.

На третьем месте находятся проблемы с органами пищеварения и кожные заболевания. С первой проблемой сталкивается порядка 236 тысяч младенцев в год, со второй почти 220 тысяч. Причинами болезней являются перекорм или, наоборот, недокорм младенца, слабость мышечного аппарата, или непривычные нагрузки для кишечника. Причинами кожных заболеваний могут быть как повышенное потоотделение и аллергическая реакция — на одежду, постель или игрушки, так и грибки, бактерии и вирусы, которые окружают новорожденного.

Многие из названых диагнозов являются весомой причиной для госпитализации. Врачи настоятельно рекомендуют быть внимательными к здоровью малыша и при первых признаках заболеваний незамедлительно обращаться к врачу.