Врачи рассказали об опасности суши и колбасы для беременных

Сегодня, 12:10

Жиры и глисты могут разрушить здоровье и ребёнка, и мамы.

Пищевые исследования разочаровывают — беременным крайне опасно злоупотреблять колбасными продуктами, особенно бюджетного качества. С морепродуктами, а в особенности с суши, дела обстоят ещё хуже — бактерии и вирусы не пощадят никого.

Молодым мамам тяжело отказать себе в гастрономических предпочтениях, особенно на раннем сроке, когда, казалось бы, никаких угроз ребёнку нет. Немецкие исследователи стремятся разочаровать таких мам — рацион ещё как влияет на будущее малыша, а особенно на ранней стадии, когда весь организм только формируется. Потому врачи рассказали об опасности продуктов, в особенности суши и колбасы, для беременных.

Первыми под раздачу попали колбасные изделия, которые крайне редко являются настоящей колбасой. Вывод исследователей прост — большая часть таких изделий содержит в себе скрытые жиры: свиную шкуру с салом и жиром, ароматизаторы и заменители вкуса. Совокупность этих ингредиентов могут ослабить организм мамы, что напрямую повлияет на ребёнка.

Особенно в перечне пищевых опасностей выделяются морепродукты, а именно популярные в молодёжной среде суши. Некачественный продукт с глистами даже у здорового человека может вызвать серьёзные проблемы, не говоря уже об ослабленном беременностью организме. Наибольшую опасность вызывает авитаминоз: дефицит витамина D чреват неправильным формированием костной ткани у малыша, а также — судорогами у новорождённых; недостаток витамина Е опасен для женского организма возрастающей вероятностью судорог; отсутствие витамина С вызывает кровоточивость и лёгкую повреждаемость дёсен, восприимчивость к инфекциям, ослабление иммунитета.

Врачи настоятельно рекомендуют посещать клиники и не стесняться консультироваться на счёт питания, иначе можно повредить не только своё здоровье, но и разрушить будущее нерождённого ребёнка.