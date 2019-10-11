Как справиться с зависимостью ребенка от гаджетов, рассказал психолог

Эксперт отметил, что виноваты в зависимости очень часто родители.
Чем для ребенка на самом деле является компьютер? Поясняет психолог Наталья:
Это опасное явление, с которым родителям непременно нужно бороться. Никогда не бывает поздно отучить ребенка от компьютера, главное приложить для этого все усилия. Чем позже компьютер попадет в поле зрения ребенка, тем лучше.
Обычно компьютерная зависимость появляется у детей с подачи родителей, ведь родителям удобно, что ребенок, когда сидит за компьютером, не требует родительского внимания, не бродит по улице, а всегда рядом и сам себя занимает.
Что касается подростков, то это немного другая ситуация, потому что очень часто они при помощи компьютера общаются со своими реальными друзьями. Поэтому если ребенок использует компьютер с целью продолжения реального общения, то это не плохо. А вот если ребенок использует гаджеты для игр, в которых искажена реальность, то тут нужно начинать бить тревогу. Эксперты заявляют, что родителям стоит быть внимательными и попытаться проанализировать, что дает ребенку игровой мир, почему он стал для него привлекательней чем реальность. И попытаться восполнить реально этим недостающим.
Очень часто ребенку попросту не хватает внимания. Для того, чтобы исправить эту ситуацию необходимо с ребенком играть, гулять, читать с книги. Эксперт также отмечает, что чем позже ребенок встретится с компьютером, планшетом, телефоном и другими гаджетами, тем лучше.