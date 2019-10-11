Как справиться с зависимостью ребенка от гаджетов, рассказал психолог

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Эксперт отметил, что виноваты в зависимости очень часто родители.

Чем для ребенка на самом деле является компьютер? Поясняет психолог Наталья:

«К сожалению очень часто компьютер это не просто увлеченность, а уже зависимость, когда ребенок отказывается идти на различные кружки и встречи с друзьями в пользу сидения за гаджетом».

Это опасное явление, с которым родителям непременно нужно бороться. Никогда не бывает поздно отучить ребенка от компьютера, главное приложить для этого все усилия. Чем позже компьютер попадет в поле зрения ребенка, тем лучше.

Обычно компьютерная зависимость появляется у детей с подачи родителей, ведь родителям удобно, что ребенок, когда сидит за компьютером, не требует родительского внимания, не бродит по улице, а всегда рядом и сам себя занимает.

«Главная задача родителей создать ребенку такую реальность, которая была бы интереснее виртуального пространства. В действительности с компьютером конкурировать сложно. Но когда у ребенка есть любимое занятие и друзья, то ограничить время за компьютером становится проще», – сообщает доктор.

Что касается подростков, то это немного другая ситуация, потому что очень часто они при помощи компьютера общаются со своими реальными друзьями. Поэтому если ребенок использует компьютер с целью продолжения реального общения, то это не плохо. А вот если ребенок использует гаджеты для игр, в которых искажена реальность, то тут нужно начинать бить тревогу. Эксперты заявляют, что родителям стоит быть внимательными и попытаться проанализировать, что дает ребенку игровой мир, почему он стал для него привлекательней чем реальность. И попытаться восполнить реально этим недостающим.

Очень часто ребенку попросту не хватает внимания. Для того, чтобы исправить эту ситуацию необходимо с ребенком играть, гулять, читать с книги. Эксперт также отмечает, что чем позже ребенок встретится с компьютером, планшетом, телефоном и другими гаджетами, тем лучше.