Гинеколог рассказал о пользе подушек для беременных

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К тому же этот современный «гаджет» может побороть самую стойкую бессонницу, которой подвержены будущие мамы.

По мере роста плода жизнедеятельность женщины затрудняется во многом, начиная от обычного передвижения и заканчивая сном. К тому же ночной отдых беременной не так разнообразен на позы, начиная со второго триместра.

Но время не стоит на месте и уже сегодня на мировом рынке существует настоящий мягкий «гаджет», разработанный специально для будущих мам. При этом пользу подушки для беременных одобряют и опытные гинекологи и ортопеды.

При этом врачи отмечают, что нестандартный формат подушки позволяет занять комфортное положение. При этом из дополнительных функций подушка позволяет избежать отёчности ног или снизить дискомфорт от варикоза, обостряющегося на фоне беременности и набранных кг. Также подушка помогает снять боль в пояснице, которой подвержены больше половины женщин во втором и третьем триместре.

Однако, использование подушки не ограничивается девятью месяцами, ведь ее можно и нужно эксплуатировать во время кормления, для сооружения мини-манежа или удобной опоры во время того, как малыш будет учиться сидеть.

Огромным полюсом подушки является и то, что сшить её можно самостоятельно.