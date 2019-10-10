Врачи рассказали, как правильно подготовиться к беременности

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Что необходимо женскому организму для воспроизведения здорового потомства, рассказали медики.

К любому серьезному виду деятельности необходима подготовка и беременность не исключение. Ведь именно этот процесс, происходящий в организме женщины, можно назвать самым ответственным. Эксперты отметили:

«Подготовка к беременности – это обязанность каждой ответственной женщины».

Самое важное в подготовке - это профилактика здоровья, а именно готовиться нужно почти всю сознательную взрослую жизнь. То есть если вы всю жизнь вели не здоровый образ жизни, а вдруг за две недели до зачатия решили неожиданно стать ЗОЖ для вынашивания полноценного потомства, то сомнительно, что такая подготовка поможет. Поэтому чем раньше, тем лучше, отмечают эксперты.

Также женщине необходимо хотя бы раз в год проходить плановый осмотр гинеколога и других специалистов, которые отвечают за женское здоровье. Такой осмотр может помочь устранить патологии в организме, которые в дальнейшем могут повлиять на развитие и рождение ребенка.

Медики настоятельно рекомендуют женщинам, которые планируют стать матерями пройти комплексное обследование всего организма. Так как многие заболевания типа сахарного диабета, болезней сердца, почек, щитовидной железы, могут навредить и матери, и ребенку, поэтому необходимо начать лечение до зачатия. Организму женщины, для вынашивания здорового ребенка, необходим разнообразный рацион, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и снижение уровня стресса.

Также лишний вес может стать причиной не только болезней у малыша, но и вообще поставит под вопрос возможность беременности, поэтому необходимо следить за своим весом.

Врачи сообщают, что самое главное в этот ответственный период включить в свой прием пищи витамин В9, обилие этого витамина в арахисе и шпинате. Так как именно это вещество способствует формированию здорового головного и спинного мозга ребенка.

Кроме того, будущим мамам необходим витамин D, который способствует поднятию иммунитета и здоровому развитию легких малыша. Его можно найти в скумбрии и грибах.

Женщина, планирующая беременность, должна получать достаточное количество железа, которое отвечает за выработку гемоглобина. Большее количество содержится в говядине и шпинате.