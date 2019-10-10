Эксперт рассказал, как предотвратить нежелательную беременность

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Случаи, когда не удалось воспользоваться методом планового предохранения, или что-то пошло не так - не так уж редки. И специалисты ВОЗ рекомендуют, вместо того, чтобы сидеть и ждать, а потом принимать тяжелое решение про аборт, воспользоваться современными методами экстренной контрацепции, безопасность которой опытно доказана.

Бывает в жизни всякое. Нарушен график приема оральных контрацептивов, сместилась спираль, порвался презерватив, просто ничего не оказалось под рукой, или, упаси Бог, это было насилие. Почему-то это до сих пор закрытая тема для разговора не только у нас, но и в Европе. Даже в благополучной Великобритании, из тех, кто не желал незапланированной беременности, пользуется экстренной контрацепцией всего лишь одна из десяти женщин. И, к большому сожалению, в силу особенности патерналистического мировосприятия, груз неприятностей в такой ситуации ложится именно на женские плечи. Специалисты ВОЗ считают такую ситуацию в корне не верной, и полны решимости ее изменить. Одним из способов достичь цели они видят популяризацию информации о методах экстренной контрацепции и развенчивании связанных с ней мифов, которые приводят к тому, что ежегодно от осложнений в результате аборта погибают более 20 тыс. женщин.

Первый и главный миф состоит в том, что это может пагубно отразиться на способности к деторождению в дальнейшем. И в это продолжают верить, несмотря на то, что десятилетия успешного применения таких препаратов доказали их абсолютную безопасность как для женщины, так и для плода, в случае уже наступившей беременности. Результаты исследования с участием более 4 тыс. женщин свидетельствуют, что при применении левоноргестрела и мифепристона более чем у 50% испытуемых менструация наступила в пределах 2 суток от положенного срока. И если у мифепристола есть некоторые ограничения по поводу применения, то левоноргестел, и соответственно препарат Эскапел, на его основе, их практически не имеют.

Сегодня фармакопия предлагает достаточно широкий выбор для подобных случаев. Внутриматочные спирали, содержащие медь, применение оральные контрацептивов по схеме Юзле, гестагены (Постинор и Эскапел) и антигестагены (Мифепристон). В основе их действия лежит торможение овуляции, снижение активности сперматазоидов или предотвращение закрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенкам матки. Они не вызывают расстройств менструального цикла и не влияют ни на какие другие функции организма. Главное , что нужно оних знать - это методы именно "пожарной", а не оегулярной контрацепции и их применение будет эффективно в тесении 3-х, максимум 5 дней после полового акта.

В любом случае их применение связано с несоизмеримо меньшим риском, чем аборт, а их действие гораздо более прогнозируемо, чем бабушкины травы. Медики настаивают на том, что не существует 100% безопасных и эффективных препаратов на растительной основе или не содержащих гормонов.

Всю необходимую информацию по применению и выбору наилучшего препарата можно получить на плановом осмотре у гинеколога.