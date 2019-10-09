«Ем и худею»: Россиянку напугало отсутствие набора веса при беременности

Сегодня, 07:43

Несколько причин потери веса высказали эксперты.

На одном из форумов, посвященным мамочкам, одна женщина обеспокоилась резким похудением во время беременности. Она сообщила, что за 11 недель беременности она похудела на 4 кг. Девушка отмечает, что постоянно испытывает потребность в еде и постоянно ее поглощает, но долгожданных приростов в весе не наблюдается. Также она говорит, что токсикоза у нее нет, поэтому она не понимает, куда деваются килограммы. Эксперты отмечают, что возможно женщина стала резко худеть по двум причинам. Первая, это то, что женщина в период беременности наиболее ранима и более подвержена эмоциональным всплескам и хандре. Именно эмоциональный дисбаланс может послужить причиной потери веса.

«Чтобы женщине не думать о плохом ей надо себя занять любимым делом, больше гулять и двигаться, а вечером расслабиться», – сообщает эксперт.

Также для женщины, которая ждет ребенка необходимо вести распорядок дня. Обязательно нужен дневной сон, продолжительные прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание, так как вес у беременной женщины может убывать из-за того, что её плод развивается за счет материнских запасов. При этом ребенок растет, а беременная худеет.

Акушеры-гинекологи поясняют, что при правильном питании и отсутствии у мамы и ребенка болезней, женщина за период беременности должна набирать около 12 килограммов веса.