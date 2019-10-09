Доктор Мясников назвал 7 главных ошибок в лечении щитовидной железы

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Неправильное лечение может вызвать саму болезнь.

У каждой третьей женщины есть узлы на щитовидке, однако не каждый врач может их вылечить.

Доктор Мясников считает, что современные больные допускают 7 главных ошибок, которые могут быть фатальными или иметь серьёзные последствия. Первые две заключаются в неправильном обследовании. Некомпетентные эксперты при подозрении воспаления щитовидной железы посылают больных на УЗИ, когда им необходим ТТГ. В результате данного обследования будет выявлена функция щитовидной железы, которая отзывается на переизбыток или недостачу гормона. Отсюда выявляется и следующая ошибка, лечение без проверки уровня гормонов. Лечение может назначаться только врачом, и только на основе уровня гормонов.

Многие пациенты отказываются от назначенных гормонов из-за своих убеждений, что является грубой ошибкой. «Как же гормоны? Я потолстею!» – цитирует Доктор Мясников. Из-за понижения дозировки лекарств понижается вся эффективность лечения, что может повлиять на конечный результат. После прекращения приёма лекарственных средств некоторые могут попробовать народную медицину как замену, такое решение влечёт за собой самые серьёзные последствия. Элементарный переизбыток йода может убить щитовидную железу на совсем, – заявляет Доктор Мясников.

Лечение должно проводится только компетентными врачами, и только по направлению. Самостоятельно отклонение от курса лечения идёт во вред самому же пациенту.