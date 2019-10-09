«Перебор, товарищи пчеловоды»: Малышева запретила давать мёд детям до 3 лет

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При приёме мёда в возрасте до 3 лет поражаются нервы и наступает смерть.

Врача Елену Малышеву возмущает, что пчеловоды продают мёд под названием «детский». Ведь сладкий продукт несёт смертельную опасность малышам.

25% от общей доли реализации мёда содержит споры ботулизма – болезни, которая разрушает нервную систему. Значит каждый четвертый ребенок, который принимает сладкий продукт, подвергает жизнь опасности. Инфекция поражает организм младенцев и приводит к гибели. Поэтому Малышева запретила давать мёд детям до 3 лет и заявила: «Перебор, товарищи пчеловоды».

При двух условиях продукт опасен не только детям, но и взрослым. Мёд нельзя бросать в воду, разогретую до 90-100 градусов по Цельсию. В кипятке в продукте пчеловодства появляются канцерогены. Речь идёт о веществах, вызывающих рак.

В мёде могут остаться пестициды – химикаты, которыми фермеры обрабатывают поля для защиты урожая от насекомых. Эти вещества попадают в продукт в результате сбора пчелами цветочной пыльцы. Пестициды вредят взрослым, но в особенности детям, поскольку у тех неразвиты защитные силы организма. Поэтому такой мёд вызывает у малышей отравление.

Малышева призывает спокойнее относиться к мёду. Терапевт говорит, что польза продукта преувеличена. В реальности мёд – это «чистые углеводы» с незначительным количеством витаминов и микроэлементов. Он представляет собой фруктозу и глюкозу. За счёт состава мёд наполняет организм энергией, но не более того. Это не панацея и нормализовать обмен веществ, вылечить болезни желудка или заживить раны с его помощью не получится.