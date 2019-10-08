Японский метод восстановления маслом борется с растяжками после родов

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«Тигриных полос», которые могут появиться у дам уже во время беременности, можно легко избежать, используя лишь одно средство.

К сожалению, растяжки на коже присущи абсолютно всем: подросткам во время интенсивного роста, во время беременности из-за резкого набора веса. Если в юношестве эти полосы могут высветлиться и стать практически незаметными, то после родов «тигриных» следов на груди, животе и бёдрах не избежать так просто.

Но на сегодняшний день человечество изобрело несколько методов борьбы: лазер и домашний уход. Первое – не всегда безопасно и дёшево, а вот на счет второго стоит хорошенько призадуматься. К тому же этот метод давно используют в Японии, где самым популярным средством является обычное масло персика.

Весь секрет таится в витаминном составе и регулярности домашнего СПА-ритуала. Большое количество витамина А и В сохраняет целостность клеток даже при самом сильном растяжении, а витамин РР сохраняет мелкие капилляры и вены в норме, что является защитой от варикоза. Железо и калий улучшают кровообращение и смягчают кожу для того, чтобы устранить появление, портящих внешний вид кожи, темно-фиолетовых рубцов.

Эта восстановительная процедура будет более эффективна в том случае, если вы позаботитесь о своём теле немного раньше, чем начнёт расти ваш животик.