«Раку все возрасты покорны»: женщина рассказала, как спасла ребёнка от смертельной болезни

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Благодаря внимательности матери у малыша вовремя обнаружили развитие злокачественной опухоли.

Всё произошло случайно: мать полугодовалого малыша пересматривала недавние фото, но на одном из снимков женщина заметила необычный отблеск в правом глазу сына. Её беспокойство усилило и то, что ребёнок плохо видел. После долгих поисков ответа в сети, где все симптомы указывали на онкологию, она обратилась к врачу.

Ответ специалистов подтвердил страшные догадки матери – злокачественная опухоль сетчатки глаза. Но благодаря незамедлительному обращению женщины в больницу, ребёнка удалось спасти.

Как подметила сама мать малыша – «раку все возрасты покорны». И это действительно так. Смертельная болезнь не щадит никого, а по данным ВОЗ, в 2018 году от онкологии умерло более 9,5 миллионов человек.

Относительно злокачественной опухоли сетчатки глаза можно сказать то, что заболевание встречается в 4% и, чаще всего, диагностируется детском возрасте. Объясняется это тем, что новообразование возникает именно из тех клеток, которые формируют сетчатку глаза еще в утробе. Если в организме матери происходит определенный сбой, эти клетки начинают беспорядочно делиться, тем самым провоцируя патологию у ребенка.

На первых стадиях развитие болезни никак себя не проявляет. Единственное, что может выдать ретинобластому – фото со вспышкой, на котором проявляется молочный, тёмный окрас зрачка или обесцвечивание радужки.