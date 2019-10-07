Эксперты рассказали, как должен выглядеть второй этап прикорма малыша

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Шесть месяцев – идеальный возраст крохи, с которого можно начинать знакомство с продуктами – отмечают педиатры.

Все мы знаем, что сезонные продукты являются самыми полезными. А осень – это особое время, богатое спелым урожаем, где главным «фигурантом» является тыква.

Этот яркий и сладкий овощ эксперты выделяют главным ингредиентом на втором этапе прикорма малыша. Самый подходящий возраст для «знакомства» – 6 месяцев. Хороша тыква тем, что добавлять ее можно куда угодно: в каши, в мясо, в йогурты, в овощные и фруктовые пюре, соки и компоты. С ней также можно делать запеканки, рагу, супы, салаты, варенье. При этом важно понимать, что аллергия на овощ возникает крайне редко, что очень важно для молодых родителей.

Польза заключается в огромном количеств клетчатки, витаминов и минералов. Она содержит: бета-каротин, железо, калий, магний, витамины группы В, С и Е. Она улучшает обменные процессы и пищеварение, выводит токсины, укрепляет иммунитет и нервную систему. Все это помогает ребенку расти, обеспечивает ему крепкое зрение и здоровый сон.

Доза тыквы для первого кормления – половинка чайной ложечки. В 7-8 месяцев можно давать по 30 грамм в день два раза в неделю. В 10-12 месяцев дозу доводят до 30 грамм трижды в неделю. После года порции выглядят, примерно, по 50 грамм.