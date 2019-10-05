Беременность, которая длится 375 дней – норма или патология

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При том, что традиционное вынашивание малыша ограничивается в 280 дней.

Уроженка США вынашивала свою дочь 375 дней, что на 95 дней больше установленной нормы, при этом рёбенок родился абсолютно здоровым и без каких-либо отклонений.

Врачи утверждают, что данное явление – исключительный случай. В целом, статистика свидетельствует о том, что смертность у переношенных детей повышается пропорционально сроку беременности и к 43 неделе он в 8-10 раз превышает обычную.

Дело в том, что данное явление повышает вероятность родовых травм и патологий развития. Поэтому медики предпочитают не рисковать здоровьем ребенка и матери, вызывая роды искусственно или назначая кесарево.

Но все ли так однозначно? Американские ученые из Национального института наук в области здравоохранения в Дюрэме провели исследование, в ходе которого установили, что только 4% женщин рожают на 280 день после начала последнего менструального цикла. В течении следующих 10 дней появляются на свет еще 70% новорожденных. У остальных же все по-разному, но, в целом, сроки беременности могут отличаться на 37 дней, а длительность здоровой беременности достоверно можно отодвинуть к 10-му месяцу.

Выводы не окончательные, ученые отмечают, что требуются дополнительные исследования. Но уже понятно, что понятие «норма» по отношению к беременности нуждается в пересмотре. А это может серьезно повлиять на решения врачей об искусственной стимуляции родов.