Врачи выходили новорожденного с голым мозгом без черепа

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Медики предлагали матери сделать аборт на 10-й неделе беременности, но женщина отказалась и стала счастливой мамой особенного малыша.

Мальчик Лукас появился на свет Гарфилда, штат Нью-Джерси, 7 марта 2019 года. Ребенок внутриутробно развивался с тяжелым пороком, из-за которого у него остановилось развитие черепа. Мальчик родился с недостающий частью кости в области головы, которая должна была прикрывать мозг.

Врачи давали неутешительные прогнозы и даже высказывали предположение, что малыш не сможет прожить и месяца. Однако сейчас малышу уже семь месяцев и он чувствует себя хорошо. Чтобы улучшить состояние новорожденного, врачи провели уникальную операцию, чтобы мальчик смог продолжить развиваться. В ближайшее время врачи штата Нью-Джерси планируют еще одно оперативное вмешательство для реконструирования черепа.