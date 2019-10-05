Правило устарело: врач рассказал, почему по форме живота нельзя определить пол ребенка

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Акушер-гинеколог развеял мифы касательно народных методов определения пола будущего малыша.

С давних времен существуют приметы, согласно которым пол ребенка можно определить по форме живота будущей мамы. Например, если живот высоко посажен и круглой формы — стоит ожидать девочку, если живот посажен низко и острой формы — будет мальчик. Этот «бабушкин способ» был популярен во времена до изобретения УЗИ и врачи рекомендуют оставить этот метод в прошлом.

Акушеры-гинекологи придерживаются мнения, что по своей физиологии все женщины разные, а потому результаты не могут быть на 100% правильными. Правило устарело и на смену приметам пришли реальные научные методы, которые с точностью могут определить пол ребенка уже на 10 недели беременности. Многие, наверное, зададутся вопросом: почему? Все дело в индивидуальном строении тела. Так, например, если женщина до беременности была обладательницей пышных форм, то ее живот будет заметен лишь на поздних сроках и будет иметь круглую форму, в любом случае, не зависимо от пола. Если женщина была стройной, то, вероятнее всего, ее живот будет иметь заостренную форму, что, по народным приметам, предвещает мальчика, однако, согласно исследованиям, при таких формах живота рождаются и девочки.

Есть не мало важных факторов, которые влияют на размер и форму живота будущей мамы. Например: многоплодная беременность, вторичные роды, избыток околоплодных вод, нестандартное положение ребенка в матке, индивидуальное строение таза женщины, а также вес и рост самого ребенка. Каждый плод индивидуален и его вес, рост и положение также не поддается специальным законам. Поэтому врачи придерживаются мнения, что по форме живота нельзя определить пол ребенка. Для точного исследования рекомендуется обращаться за помощью УЗИ, а народные приметы оставить больше для забавы.