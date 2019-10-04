Как комарик укусил: акушер озвучил 4 правила лёгких родов

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Конечно, расслабиться и пустить всё на самотёк – не получится, но соблюдение простых правил в это время пойдут на пользу не только вам, но и малышу.

Роды – не самый приятный и безболезненный процесс, который проходит женщина, прежде чем встретиться со своим чадом, которого она бережно вынашивала все девять месяцев под сердцем. И чтобы облегчить эту участь, опытные акушеры озвучили 4 правила, которые необходимо соблюдать молодой маме.

Первое правило лёгких родов – отсутствие страха. Естественно, что этот процесс будет больнее, чем укусит комарик, но вытерпеть можно. Главное – правильно дышать и пытаться расслабиться, ведь именно страх сковывает мышцы во время очередных потуг и может навредить ребёнку.

Второе правило – расслабление мышц лица. Если этого не сделать, то можно, попросту, ослепнуть или спровоцировать разрыв сосудов глазных яблок. Чтобы этого избежать, необходимо набрать в лёгкие воздух, при этом полностью мышцы щёк и глаз.

Третье правило – не кричать во время схваток. Всё дело в большом заглатывании воздуха в этот период, а это, в свою очередь, лишает ребёнка кислорода и забирает у него силы при выходе на свет.

Четвёртое правило – отсутствие еды перед началом родов. Традиционно родовые схватки могут начаться в любое время, но это абсолютно не означает, что с этого периода вам объявлена голодовка. Рекомендуется есть мёд, фрукты и овощи на пару, они помогут набраться сил перед началом родов и обеспечат сытость на пару часов за счёт быстрых углеводов и клетчатки.