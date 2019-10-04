Запреты в еде – лишние кг: озвучена идеальная схема питания во время беременности

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Соблюдая эти правила, будущая мама сможет избежать большого набора килограмм и осложнений при родах.

Стараясь не набрать дополнительный вес во время беременности, многие женщины ограничивают себя в еде, что неминуемо ведет к срывам. Ведь недаром говорят о том, что любые запреты в питании психологически ведут к лишним кг и отёкам.

Чтобы избежать этой участи, специалисты в области диетологии озвучили одну из самых идеальных схем питания, позволяющей женщине, лишний раз, не «будоражить» гормоны и не провоцировать набор жира:

1. Не делать строгих ограничений в еде. Есть можно практически все, что вздумается. Мясо, рыба, морепродукты, макаронные изделия — все это можно, если соблюдать пятиразовое питание и не переедать «за двоих».

2. Питание по графику. Это действие предполагает прием пищи в строго отведенное время. Для этого каждая женщина должна подобрать часы, в которые ей удобнее кушать. Врачи рекомендуют придерживаться графика: завтрак — 8:00, обед — 12:00, полдник — 16:00, ужин — 20:00. Рациональный прием пищи поможет контролировать чувство голода и не переедать лишнего, а также поддерживать форму.

3. Избегать перекусов. Как и в любой диете, быстрые перекусы не приводят ни к чему хорошему. Частые и небольшие приемы пищи забивают кишечный тракт, не давая организму время на переваривание пищи. Естественного, голодать нельзя, поэтому в качестве легкой пищи можно употреблять фрукты и овощи, которые быстро усваиваются. Они не только помогут утолить голод, но и придадут энергии на некоторое время.

4. Отказ от мучного и сладкого. В период беременности, врачи рекомендуют отказаться от этих продуктов, так как они могут навредить здоровью и мамы, и ребенка. Сладкие и мучные изделия не только стремительно прибавляют килограммы, но также могут повлиять на развитие сахарного диабета как у женщины, так и у плода. Врачи отмечают, что такие продукты плохо сказываются на пищеварении тем, что могут стать причинами спазмов в желудке, а также постоянных запоров. Альтернативами могут послужить хлебцы, сухофрукты и темный шоколад.

Соблюдение этих правил может избежать большого набора веса, от которого после родов очень трудно избавиться. Главное помнить, что ограничения в еде могут послужить набору лишних килограмм, а прием двойных порций даже нанести ущерб здоровью.