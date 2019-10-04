Назван напиток, способный бороться с появлением растяжек во время беременности

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Всего два ингредиента способны обеспечить коже эластичность и прочность на протяжении девяти месяцев ожидания.

Не секрет, что после постановки на учёт на ранних сроках беременности, женщина находится под пристальным присмотром врачей. Они отслеживают общее состояние здоровья будущей мамы и ребёнка, а также наблюдают за прибавкой в весе.

К сожалению, от набора килограмм никто не застрахован, ведь помимо роста плода, в теле повышается и процент подкожного жира. Это зависит от индивидуальных особенностей организма и работы гормонов.

Также часто бывает, что вес начинает расти настолько стремительно, что покров тела не успевает за данным процессом. Результат – растяжки, которые можно обнаружить на животе, груди и даже бёдрах. При этом важно понимать, что эти «тигриный полосы» возникают не только из-за тонкой структуры кожи, но и из-за недостатка определённых элементов.

И чтобы это предотвратить, мамочкам необходимо добавить в свой «беременный» рацион всего два ингредиента, способных остановить процесс появления этих мини-дефектов: зелёный чай и сливки.

Такой напиток обогащен витаминами группы А, В С, D и Н, а также калием, фосфором, йодом и цинком. Этот мощный химический состав наполняет клетки питанием и кислородом, улучшает циркуляцию крови, а также повышает эластичность кожи за счёт прямой стимуляции выработки природного коллагена, производство которого уменьшается не только с возрастом, но и с началом беременности.

При этом специалисты также рекомендуют дополнительно пользоваться кокосовым маслом или детским кремом, способным увлажнять кожу снаружи.