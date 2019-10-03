Плоский живот после родов придёт: точечный массаж восстанавливает фигуру

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Всего лишь пять минут в день регулярных домашних занятий позволят подтянуть кожу и запустить процесс похудения.

Плоский живот после родов – мечта многих женщин. А чтобы воплотить её в жизнь, многие готовы идти на крайние меры, начина от бесполезных занятий с обручем и заканчивая пластической хирургией.

Но, к счастью, на сегодняшний день индустрия красоты не стоит на месте и предлагает дамам вполне безопасную альтернативу восстановления фигуры: точечный массаж. Его суть заключается в прямом воздействии на определённые участки тела, отвечающие за аппетит и обмен веществ. Но из всех трехсот активных точек, специалисты выделяют 4, отвечающие за вышеперечисленные процессы.

1. Пупок. Средним пальцем совершаем круговые движения в этой зоне по часовой стрелке, через 60 секунд – в обратную строну.

2. На два пальца выше пупка. В этой зоне необходимо «нарисовать» число 8 не менее 15 раз, тем самым воздействуя на точку насыщения.

3. Низ живота. Эту зону необходимо интенсивно «промять» пальцами на протяжении двух минут, тем самым разогнав кровь и запустив разрушение жировой прослойки.

4. Бока. Эта часть тела нуждается в пощипывающих движениях с небольшим покраснением. Необходимо это для прилива крови в зону и постепенного подтягивания кожи.

А чтобы послеродовое восстановление прошло ещё быстрее, медики рекомендуют сочетать массаж и зелёную глину для обёртывания в виде дополнительной терапии, так как её активные вещества способствуют ещё большему расщеплению жировых клеток.