Врачи объяснили, чем опасно вегетарианство при беременности

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Неправильно подобранное питание может стать причиной проблем с иммунитетом как у будущей мамы, так и у малыша.

Врачи решили поднять одну из самых острых тем среди беременных - реально ли придерживаться вегетарианской диеты во время вынашивания плода. Медики заявили, что организм женщины сразу будет реагировать на отказ от мяса положительно. Однако при отсутствии компонентов, которые ранее попадали в организм из мяса, могут начаться проблемы с иммунитетом.

Поэтому диетологи советуют перед началом перестроения организма на новое питание правильно сбалансировать диету. Однако вегетарианство при беременности может более негативно отразиться именно на ребенке. В результате отказа от мяса, мать недополучает необходимо количество холестерина и определенных жиров животного происхождения. В процессе развития пищеварительной системы ребенка, организм не выделяет ферменты, которые необходимы для усвоения животного белка.

После появления малыша на свет его пищеварительная система не сможет переваривать мясо и усваивать необходимые для роста компоненты. Врачи советуют будущим мамам прислушаться к данной информации и не подвергать здоровье своего ребенка риску ради отказа от мяса. В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачем, прежде чем самостоятельно менять систему питания.