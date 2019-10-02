Врач рассказал, какую музыку лучше слушать во время беременности

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Бытует мнение, что прослушивание классической музыки повышает интеллект человека. Будущие мамы, заранее заботясь об умственных способностях ребенка, стараются еще в утробе приучать его к правильной музыке. Врач пояснил, какую музыку лучше выбрать для хорошего эффекта.

Американские ученые провели исследование и установили, что прослушивание фортепианной музыки Моцарта в течение 10 минут повышает интеллект в среднем коэффициенте на 8-9 единиц. Среди женщин, которые готовятся стать мамами, множество обсуждений о том, какую музыку лучше включать ребенку для быстрого развития. Кроме того, определенная классическая музыка не только поможет развитию интеллекта ребенка, но и улучшит состояние матери.

Врач назвал композиции, которые помогут справиться с бессоницей, гипертонией, раздражительностью и усталостью. Такие композиции, как Бах «Кантата 2», «Итальянский концерт»; Бетховен «Лунная соната», «Симфония ля-минор» - помогут женщине избавиться от симптомов раздражительности. Бах «Концерт ре-минор» для скрипки, «Кантата 21» поможет снизить ощущение гипертонии. Композиции Сибелиус «Грустный вальс» и Глюк «Мелодия» помогут справиться с бессоницей и как следствие снизить усталость.