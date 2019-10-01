Врачи назвали причины раннего старения организма

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Стресс, переедание, недосып - все эти факторы приводят к усталости организма, и в последние к его раннему старению.

Ученые составили список из пяти причин, которые стимулируют организм на преждевременное старение. Первой причиной, как ни странно, оказался стресс. Врачи отметили, что постоянное тревожное состояние ухудшает метаболизм и разрушает щелочной баланс кишечника. В результате продукты плохо усваиваются и организм не дополучает питательных веществ.

Второй причиной преждевременного старения ученые назвали лишний вес. Именно стресс приводит к быстрому набору веса, который только усугубляет процесс преждевременного старения.

Третья причина раннего увядания организма - плохое питание. Отсутствие режима и здоровых продуктов в рационе заставляет организм постоянно перенастраиваться под новый ритм. Сбалансированное питание и установленный режим питания способны наладить работу организма как часы.

Вредные привычки врачи считают четвертой по значимости причиной быстрого старения организма. Иммунная система вынуждена сталкиваться со стрессом в виде никотина и спиртного. Чтобы минимизировать вред от алкоголя и табака, защита организма вынуждена тратить свои силы на их сопровождение, при этом остальные системы работы организма отодвигаются на второй план.

Ученые считают, что отсутствие регулярной физической нагрузки также становится причиной быстрого старения. Врачи рекомендуют каждый день делать зарядку и разминаться, чтобы привести тело в тонус и стимулировать работу иммунитета.