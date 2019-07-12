Лгуны в зоне риска: Обман смертельно опасен для организма – медики

Вчера, 23:47

Ложь порождает серьёзные проблемы со здоровьем.

Американские медики выяснили, что ложь негативно влияет на состояние здоровья. Лгуны постоянно находятся в зоне риска. Оказалось, что обман смертельно опасен для организма.

По словам врачей, у лгунов повышенная активность миндалин. Вруны «притягивают» к себе огромное количество заболеваний. Обманщики очень сильно поддаются стрессовым ситуациям и депрессии. Специалисты установили, что ложь имеет негативное влияние на некоторые отделы мозга. Когда человек говорит неправду, повышается чувство тревоги, из-за чего нарушается сбалансированная работа организма.

Медики доказали, что лгуны имеют высокий риск возникновения онкологии, ожирения, зависимости, апатии, паники. Такие люди чаще всего неудовлетворенны свой работой и не могут найти общий язык с окружающими.

Как отмечают врачи, стресс является постоянным спутником лжецов. Им нужно всегда контролировать свои действия, чтобы не выдать обман и не противоречить своим словам. Из-за такого напряжения организм теряет энергию, что ослабляет иммунную систему.

Специалисты отмечают, что ложь оказывает негативное влияние на мужскую силу: понижает уровень тестостерона в 75% случаев.

Исследователи провели эксперимент, который длился 10 недель. Участников поделили на две группы: первая говорила только правду, вторая имела возможность обманывать. До и после испытания провели медицинское обследование. Результат показал, что «правдивые» люди имели лучшее физическое и психологическое здоровье. Состояние врунов ухудшилось: стресс ослабил их организм.