Диетологи рассказали, сколько килограмм можно сбросить за семь недель на яблочном уксусе

Вчера, 22:43

В продукте содержится кислота, которая повышает шансы на похудение.

В настоящее время очень много людей в России и мире с лишним весом. Миллионы хотят стать стройнее, испытывают различные методики и не могут достичь цели. В народе появились слухи, что яблочный уксус поможет похудеть. Данное предположение прокомментировали эксперты в области питания. Чтобы избавить людей от сомнений диетологи рассказали в социальных сетях, сколько килограмм можно сбросить за семь недель на яблочном уксусе. В Великобритании использовали этот продукт в течение указанного времени ради сгонки жира. Как показала практика, в среднем человек худел за неделю на один килограмм. Таким образом, за указанный период можно сбросить семь килограмм.

Способность яблочного уксуса делать фигуру стройнее проверяли и сотрудники Центрального научно-исследовательского института в Японии. В эксперименте участвовали 175 человек. Медики доказали, что на яблочном уксусе действительно можно похудеть. Все участники исследования за 12 недель похудели на 2-4 килограмма.

Несмотря на положительные результаты эксперимента, врачи рекомендуют не сильно полагаться на яблочный уксус. Максимально быстро можно похудеть только создавая комплексы, куда входят диета, физические упражнения и психологический настрой. Последний тоже помогает избавиться от жира. Главное – поставить цель и приложить наибольшие усилия для её достижения.