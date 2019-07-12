Психические болезни собираются лечить «волшебными грибами»

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Они вызывают зрительные и слуховые галлюцинации, но медиков не беспокоит данный факт.

В правительстве Австралии предложили лечить депрессию психоделической терапией, то есть «волшебными грибами». Эти организмы собираются использовать в борьбе с тревожностью и различными зависимостями. «Волшебные грибы» помогут при посттравматическом стрессовом расстройстве, заявляют медики. Сейчас новое лекарство находится на стадии испытаний. Его тестируют и при получении положительных результатов хотят внедрить на рынки уже в 2021 году. Препаратом заинтересовались Великобритания, Израиль и Канада.

«Волшебные грибы» – это галлюциногены, вещества, изменяющие сознание человека, проще говоря, наркотики. Необычным средством врачи намерены лечить психические болезни. Грибы-галлюциногены действительно могут справиться с депрессией. Они улучшат настроение, «создадут» в сознании человека интересный мир, но спасёт ли это от психических болезней или только усугубит ситуацию? Данный вопрос остаётся открытым.

Пока мировая общественность пристально следит за новостями о «продвинутом» методе лечения от психических расстройств, врачи уверяют, что нестандартная терапия сэкономит деньги. Чтобы справиться с депрессией с помощью «волшебных грибов» понадобиться всего три сеанса. Сейчас упаднические настроения лечатся намного дольше. Уменьшение расходов – это хорошо, только хочется верить, что психоделическая терапия действительно будет лечить пациентов, а не предлагать им замену реального мира на иллюзорный.