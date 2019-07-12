Тип женской фигуры помогает поставить диагноз болезни

Вчера, 22:32

Телосложение может многое рассказать врачам о здоровье дам.

Хорошо известно, что есть пять основных типов женских фигур. Они получили название песочные часы, яблоко, груша, треугольник и прямоугольник. У каждого типа фигур есть свои преимущества и недостатки. Недавно медики узнали, что вид женской фигуры помогает поставить диагноз болезни. Самым гармоничным типом признали песочные часы. У женщин с такой фигурой плечи и бедра примерно одной величины. У них стройные ноги, узкая талия и руки средней полноты. Мужчины нередко считают обладательниц такой фигуры идеалом красоты. Несмотря на возведение в ранг «божества», представительницы данного типа часто страдают от болей в шее, спине и плечах. Медики рекомендуют этим женщинам ограничить приём сахара и кофе. Им нужно есть больше орехов, лосося и оливкового масла. Организм этих дам нуждается в повышенном количестве омега3-жиров.

Женщины с типом фигуры яблоко имеют избыток жиров в области груди и талии. Им рекомендуется сбросить вес. Медики советуют дамам сократить число углеводов в рационе. Для них предпочтительнее белковая пища.

Девушки с фигурой груши имеют тонкие руки и плечи. Жир у них скапливается в районе бедер. Представительницы этого типа фигуры часто страдают варикозным расширением вен и заболеваниями коленей. У них диагностируют инсульт и диабет. Исправить ситуацию помогут преобладание овощей и фруктов в рационе, а еще регулярные умеренные физические нагрузки.

Женщины-прямоугольники обладают «плоской» грудью, такими же бедрами и узкой талией. У них часто возникает рак молочной железы и дефицит гормонов. Врачи им назначают клубнику, персики и семена льна.

Последний тип – перевёрнутые треугольники. У этих женщин узкие бедра и талия, зато широкие плечи и бюст. Как правило, у них активно работают надпочечники и быстрый обмен веществ. Это помогает дамам всегда оставаться стройными. Перевёрнутые треугольники выглядят спортивно. Однако у них часто диагностируют остеопороз – заболевание, при котором уменьшается плотность костей. Исправить ситуацию поможет спорт и белковая пища.