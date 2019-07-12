Учёные нашли фермент, связанный с ожирением почек и тела в целом

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Он участвует в разрушении вредных веществ в организме.

Сотрудники Университета Клемсона изучали человеческие гены с целью справиться с опасными болезнями. Во время этой работы они нашли фермент Cyp2b, связанный с ожирением почек и тела в целом. Данный энзим способствует быстрой переработке химических веществ, которые могут нанести вред организму. Он участвует в метаболизме токсинов. Экспериментальным путём с использованием мышей учёные доказали, что нехватка Cyp2b приводит к ожирению почек и тела. Во время исследования внутренние органы подопытных начали плохо функционировать. Когда грызунам искусственно ввели фермент, работа организма наладилась.

Сделанное открытие выведет борьбу с ожирением на новый уровень. В мире множество людей с лишним весом. Не обошла стороной данная проблема и Россию. Врачи бьют тревогу, поскольку за период с 2011 по 2016 годы число граждан РФ с лишним весом увеличилось на 45%. Причём количество людей с ожирением неизменно растёт практически в каждой стране мира.

Учёные хотят создать лекарство от избыточной массы тела на базе найденного фермента. Препарат спасёт людей от ожирения печени и прочих внутренних органов. В результате могут сократиться смертность и увеличиться продолжительность жизни.