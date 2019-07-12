Россиянам назвали правила питания для защиты от онкологии

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Меланому признали самым распространённым видом рака. Крема не защитят. Всё дело в питании.



Как сообщает Минздрав России, самым распространенным видом заболевания в 2018 стал рак кожи. И он являлся основной причиной смертности в данном году. Потому врачи задумались, какие применять методы, чтобы обезопасить себя от этого недуга. И, как оказалось, достаточно будет исключить из рациона несколько продуктов.

В наилучшем случае будет отказ от продуктов, содержащие повышенную концентрацию витамина Е. Все дело в том, что группа исследователей проводила эксперимент, в котором давала некоторым людям данный витамин. После этого у них повысить шансы на заболевания раком кожи. В то время как у людей, которые принимали плацебо, не было такого эффекта.

Именно поэтому людям стоит отказаться от практически всех видов масел. Потому что, как отмечают исследователи, в хлопковом масле 114 миллиграмм данного витамина, а в кукурузном 93 миллиграмма. Потому нужно сократить потребление данного продукта, или вовсе исключить его из своего рациона. Кроме того, стоит отказаться от чрезмерного частого употребления сои и кукурузы, которые богаты на витамин Е.

Так же врачи говорят, что для защиты от рака кожи также нежелательно длительное время загорать на Солнце, даже с использованием защитного крема.

Как бы то ни было, в любом случае перед тем, как исключить из своего рациона какой-либо продукт, стоит посоветоваться с врачом. Каждый человек индивидуален, каждому подход разный, но и думать о своей безопасности тоже стоит.

