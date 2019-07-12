Убирает большой живот: Названа диета, которая поможет быстро похудеть

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Сузить талию помогут продукты одного типа при одновременном сокращении углеводов в рационе.

Убирает большой живот правильное питание и регулярные физические нагрузки. Со спортом всё понятно: покупаешь абонемент в тренажерный зал, выходишь в парк на пробежку, плаваешь в водоёме или ездишь на велосипеде. Сложнее понять, что значит правильное питание для фигуры. Экспертами из Центра потери веса в Великобритании названа диета, которая поможет быстро похудеть. Её основным компонентом является белковая пища. Во время диеты необходимо употреблять мясо, рыбу, орехи, яйца и сыр. Перечисленные продукты богаты протеинами, наполнят организм необходимыми веществами и энергией.

На диете следует отказаться либо свести к минимуму приём углеводов. Речь идёт о хлебе, макаронах, рисе, кукурузе и картофеле. В основные приёмы пищи можно есть мясо и рыбу. Во время перекусов допускается арахис.

Употребление белка при одновременном отказе от углеводов помогает сузить талию. Диете ускоряет метаболизм. Это позволяет человеку активно сбрасывать лишние килограммы в области живота. Чтобы проверить качество способа стать стройным, учёные провели исследование с участием добровольцев. Эксперимент показал, что на протеиновой диете люди худеют на 25-30% эффективнее, чем при использовании других методик. Некоторым удавалось убрать жир с живота в три раза быстрее, нежели на других диетах.