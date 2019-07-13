Орехи продлят молодость женщины после 40 лет

Сегодня, 05:10

Продукт помогает справиться с возрастными изменениями и нормализовать работу гормонов.

После наступления сорокалетия женщины нередко впадают в депрессию. И дело не только в цифрах. Состояние зрелого организма уже отличается от состояния молодого. После 40-45лет происходит смена гормонального фона и женщина понемногу начинает стареть. Яичники работают уже не на полную «мощь», наблюдается нарушение их функции и падает уровень эстрогена. Из-за смены гормонального фона страдает всё тело. Кожа становится не такой упругой, нервная система расшатанной, а обмен веществ замедляется.

Медики советуют женщинам не расстраиваться, ведь природа всё предусмотрела. Если добавить в свой рацион продукты, содержащие фитоэстрогены, то можно остановить возрастные изменения. По сути это витамин молодости. Он в большом количестве содержится в орехах. Врачи доказали, что орехи продлят молодость женщине после 40 лет.

Продукты, содержащие фитоэстрогены, очень доступны, богаты витаминами, полезны не только дамам за 40, но и молодым девушкам. Особенно они важны в период полового созревания. Кроме орехов их содержание велико в семенах льна, растительных маслах, бобовых, брокколи, шпинате, петрушке и чесноке. Употребляя эти продукты можно сохранить здоровье, молодость, красоту и поддерживать вес в норме.