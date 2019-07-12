Маленькие ягодки? Облепиха увеличит бюст без операций

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Лишний вес трансформируется в жировую прослойку груди, придав ей округлость и упругость, говорят медики.

Статистика показала, что число пластических операций среди женщин составило 156,6 тысяч, среди них лидирующее место занимает операция по увеличению груди — 17%. И несмотря на то, что такое вмешательство считается абсолютно безопасным, некоторые врачи не считают его здоровым, поскольку внутрь тела женщины попадает имплантат.

Врачебная практика не исключает случаи образования мастопатии и онкологических заболеваний на фоне вживления инородных тел в грудь. По этой причине они занимаются поиском безопасных методов, которые принесут лишь пользу. В народе есть мнение, что если кушать капусту, то бюст становится больше. Однако, медики не согласны с таким заявлением, поскольку ему нет научного подтверждения. В это же время есть более полезные для увеличения груди естественным путём методы. Одним из них являются ягоды облепихи, а также другие ягоды, полезные для женщин.

Дело в том, что медики провели исследование и выяснили, что облепиха увеличит бюст без операций. Тут же напрашивается вопрос, как маленькие ягодки способны оказывать такой большой эффект.

«Всё просто! Женщины склонны недооценивать силу домашних настоев, в состав которых входит ряд природных гормонов и множества других полезных веществ, способствующих не только увеличению груди, но и приданию её упругости», — подчеркнул ведущий маммолог.

Более того, эксперты советуют использовать не только ягоды облепихи. Для приготовления настоя подойдут богатые витаминами и биологически активными веществами ягода клюквы, клубники и малины. Однако самыми эффективными всё же признали плоды облепихи

Стоит отметить, что указанные фрукты оказывают на организм женщины комплексное воздействие. То есть лишний жир переходит из проблемных мест в грудь, образуя плотную жировую прослойку. Настой очень прост в приготовлении — достаточно взять свежие, сухие или замороженные ягоды, залить их кипятком и выдержать в течении 20 минут под плотно закрытой крышкой. Затем процедить и выпить вместо чая.

Как бы то ни было, однако стоит понимать, что в любом случае таким самолечением заниматься не нужно. Организм каждого человека индивидуален, поэтому приступать к увеличению бюста ягодами нужно после только консультации с врачом.