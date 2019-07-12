Маленькие ягодки? Облепиха увеличит бюст без операций

Лишний вес трансформируется в жировую прослойку груди, придав ей округлость и упругость, говорят медики.
Статистика показала, что число пластических операций среди женщин составило 156,6 тысяч, среди них лидирующее место занимает операция по увеличению груди — 17%. И несмотря на то, что такое вмешательство считается абсолютно безопасным, некоторые врачи не считают его здоровым, поскольку внутрь тела женщины попадает имплантат.
Врачебная практика не исключает случаи образования мастопатии и онкологических заболеваний на фоне вживления инородных тел в грудь. По этой причине они занимаются поиском безопасных методов, которые принесут лишь пользу. В народе есть мнение, что если кушать капусту, то бюст становится больше. Однако, медики не согласны с таким заявлением, поскольку ему нет научного подтверждения. В это же время есть более полезные для увеличения груди естественным путём методы. Одним из них являются ягоды облепихи, а также другие ягоды, полезные для женщин.
Дело в том, что медики провели исследование и выяснили, что облепиха увеличит бюст без операций. Тут же напрашивается вопрос, как маленькие ягодки способны оказывать такой большой эффект.
Более того, эксперты советуют использовать не только ягоды облепихи. Для приготовления настоя подойдут богатые витаминами и биологически активными веществами ягода клюквы, клубники и малины. Однако самыми эффективными всё же признали плоды облепихи
Стоит отметить, что указанные фрукты оказывают на организм женщины комплексное воздействие. То есть лишний жир переходит из проблемных мест в грудь, образуя плотную жировую прослойку. Настой очень прост в приготовлении — достаточно взять свежие, сухие или замороженные ягоды, залить их кипятком и выдержать в течении 20 минут под плотно закрытой крышкой. Затем процедить и выпить вместо чая.
Как бы то ни было, однако стоит понимать, что в любом случае таким самолечением заниматься не нужно. Организм каждого человека индивидуален, поэтому приступать к увеличению бюста ягодами нужно после только консультации с врачом.