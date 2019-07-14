Волшебная кнопка. Точечный массаж устраняет боли в спине

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Благодаря такой стимуляции можно устранить причину дискомфорта в области позвоночных дисков.

Как известно – точечный массаж является одним из популярных японских методов нетрадиционного лечения последнего столетия. Благодаря специалистам был выделен ряд определённых зон, обладающих ключевыми точками, стимуляция которых позволяет получить потрясающий эффект и избавление от преследующей боли.

В отношении спины, врачи выделили точки воздействия на руках, локтях и стопах. Но статистика показывает, что самым быстрым и эффективным способом является стимуляция точек на руке. Это обусловлено тем, что именно на верхних конечностях расположены рефлекторные зоны позвоночника. Находится данная зона в области большого пальца и доходящая прямо до запястья. В этом случает необходимо массировать внешнюю сторону большого пальца, при этом контролировать реакцию организма.

Данный массаж способствует расслаблению и устранению дискомфорта в области позвоночных дисков, а также снижению спазмов в области поясницы. Медики также советуют практиковать эту стимуляцию молодым мамам на поздних сроках беременности, людям с лишним весом, спортсменам, работающим с большими весами, а также людям, подверженным тяжёлым нагрузкам на работе.

Специалисты рекомендуют проводить такой массаж около трёх раз в день в общей сумме 15 минут в сочетании с кремами. «Волшебная кнопка» – именно так прозвали в народе точечный массаж.