«Полосатый» яд: Россиян предупредили об опасности ранних арбузов

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Ранняя ягода «напичкана» нитратами, которые могут стать причиной сильного отравления, предупредили врачи.

Сочная долька арбуза для многих является главным символом лета. Сейчас даже в начале июня можно найти ягоду в свободной продаже. Однако, насколько безопасен ранний красный фрукт?

Известно, что в естественных условиях бахчевые культуры созревают только к концу летнего периода. В этот сезон цена на арбузы и дыни невысокая, что вызывает недовольство продавцов. Те, кто первыми выставляют в продажу бахчевые, срывают огромный денежный куш. В этой ситуации продавцы хитрят: растения насыщают нитратами. С помощью химического угощения урожай можно собрать уже в июне.

В Минздраве предупредили об опасности ранних арбузов. В ягодах может содержаться огромное количество токсических веществ, которые образовались из-за использования удобрений. По словам специалистов, на вкус невозможно их почувствовать.

Медики рассказали, что после попадания нитратов в желудок происходит «преображение» их в нитриты, которые могут навредить гемоглобину. Спустя некоторое время в организм чувствует кислотное голодание, из-за чего общее состояние человека ухудшается.

Как рассказали врачи, ранние арбузы — это «полосатый» яд. В начале летнего сезона нередко случаются случаи отравления из-за сочной ягоды. Первые симптомы проявляются через 2-3 часа после употребления бахчи: тошнота, боль в животе, повышенная температура, слабость.

Специалисты рекомендуют дождаться сезонной ягоды, чтобы избежать проблем со здоровьем.