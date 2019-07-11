Чисти зубы или умрёшь от удушья: Странная инфекция вызывает рост второго языка

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Врачи назвали дополнительный повод тщательно следить за ротовой полостью.

Пренебрежение средствами личной гигиены может привести к печальным последствиям. Некоторые люди не любят чистить зубы. Особенно это касается детей. Западные СМИ сообщили о случае, который должен заставить задуматься всех, кто неравнодушен к собственному здоровью. Американские врачи из Центра медицинских исследований в Нью-Йорке заявили, что странная инфекция вызывает рост второго языка. В медицине она получила название ангина Людвига. Инфекция способствует воспалению тканей полости рта. При взгляде со стороны кажется, что у больного человека вырос второй язык.

В США недавно ангиной Людвига заболел 65-летний мужчина. От этого недуга он чуть не скончался. После данного случая в назидание другим пациентам медики говорят: «Чисти зубы или умрёшь от удушья». При ангине Людвига возникает сильное воспаление в ротовой полости. Там появляется опухоль красного цвета. Образование поднимает язык вверх. В итоге оно перекрывает поступление воздуха в лёгкие. Удалять опухоль приходится оперативным путём.

Пожилому человеку в США очень повезло, что он остался жив. Если бы он помешкал с обращением в больницу еще хотя бы пару часов, его бы не спасли. Причиной инфекции врачи назвали нежелание чистить зубы. После операции пациенту назначили длительный курс лечения антибиотиками. Чтобы избежать опасности, нужно взять за привычку регулярно чистить зубы, желательно два раза в день — утром и вечером.