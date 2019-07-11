Что нужно есть старикам? Врачи назвали лучшую диету для пенсионеров

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Обычные продукты помогут спастись от болезней и продлить жизнь.

Всем нам нужно понимать, что никто из нас не вечен. Рано или поздно наш организм стареет, вместе с ним и стареем мы. Чем старше становится человек, тем медленнее начинается делиться его клетки, и соответственно, ему нужно больше питательных веществ. Стоит понимать, что есть продукты, которые помогают пожилым людям. Но есть и те, которые ухудшают их самочувствие. Потому диетологи выявили основные продукты, которые были бы желательно и нежелательно старикам.

Среди положительных продуктов наиболее выделяется морепродуктов. Однако при том условии, что они были выращены в дикой природе. Все дело в том, что они являются наиболее лучшими источниками омега-3 жирных кислот (ЖК). Свою очередь, эти элементы помогают бороться с хроническими заболеваниями в организме. Так же особое внимание должны уделять ягода так, как они помогают уменьшить риск появления сердечного приступа, или снизить кровяное давление.

Для того чтобы предотвратить возможные заболевания, следует употреблять кисломолочные продукты пониженной жирности. Все дело в том, что они помогут укрепить костную ткань, контролировать вес, предупреждать запоры, а также помогает повышать моторику кишечника. Так же немаловажным является употребление орехов, меда и сухофруктов. Ведь это хороший источник белка, витаминов и помощи для сердца.

Среди нежелательных продуктов лучше всего отказаться от полуфабриката из-за большого содержания соли и жира. Так же нужно постараться убрать из своего рациона жареное мясо, так как из-за него образуются канцерогенные, страдает кишечник. Ну и наиболее важным будет отказаться от приготовленного из пшеничной муки белого хлеба высшего сорта. Все дело в том, что в нем много углеводов, которые повышают уровень сахара в крови.

Однако самым лучшим решением, конечно, будет сначала проконсультироваться с врачом. Самолечение может быть довольно опасно, особенно в данном возрасте. Потому лучше стараться себя обезопасить.