Попил чаёк – поднял флажок: Врачи назвали лучший вид чая для потенции

Сегодня, 06:10

Напиток с имбирём превратит любого мужчину в «полового гиганта».

Врачи поняли, что положительно на сексуальную функцию воздействуют продукты, богатые цинком, витамином C и E. Перечисленных веществ в достатке в семенах тыквы, чесноке, бананах. Вместе с тем, есть особое растение, которое укрепляет «мужскую силу». Его добавляют в напитки и результат не заставляет себя долго ждать. Врачи назвали лучший вид чая для потенции, и отличается от других он всего лишь одним компонентом. Речь идёт о зелёном чае с добавлением имбиря — растения, с очень ценным корневищем. Именно эту часть травы добавляют в напитки для увеличения сексуального влечения. В народе его необычные свойства комментируют словами: «Попил чаёк — поднял флажок».

Имбирь способствует естественной выработке тестостерона — мужского полового гормона, который напрямую отвечает за потенцию. От зелёного чая улучшается качество спермы. Это способствует успешному оплодотворению. Регулярное употребления напитка с имбирём снижает риск импотенции и заболеваний простаты.

Растение нужно добавлять в зелёный чай в естественном или сушеном виде. Трава вызывает возбуждение нервной системы. На стакан кипячёной воды достаточно двух кусочков корня имбиря или чайной ложки порошка. Растение улучшает кровоснабжение полового органа и способствует эрекции. Удивителен факт, что имбирь вызывает сексуальное желание не только у мужчин, но и у женщин.