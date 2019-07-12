«Вас ждёт рак желудка»: Врачи назвали последствия для любителей солёного

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Скопление остатков соли на стенках органов может привести к смерти.

Недавнее исследование показало, что человечество столкнулось с колоссальной проблемой — это избыток соли в организме и нехватка йода. Более того, врачи назвали последствия для любителей солёного.

Как известно, суточная потребность организма в соли составляет 4-6 грамм или одну чайную ложку. Однако, исследование показало, что в среднем человек съедает свыше 9 грамм соли в день, что приводит к скоплению остатков на стенках различных органов, а также тканях. Это не только замедляет процессы пищеварения и задерживает воду в организме, но и может привести к летальному исходу.

Дело в том, что в первую очередь страдает пищеварительная система. Соль постепенно разъедает слизистые оболочки желудка, а это приводит к гастриту и язве желудка, а в запущенной форме и к онкологии. Также не исключены случаи, когда пациент слышит от своего врача: «Либо вы перестаёте употреблять соль, либо вас ждёт рак желудка».

Не смотря на весь вред соли, медики не рекомендуют полностью исключать её из своего рациона. Они призвали людей перестать пересаливать пищу и употреблять больше йода. Мало кто знает о том, что недостаток йода в организме может привести к нарушению функции щитовидной железы, развитию зоба, сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижению потенции у мужчин. Причём последнее, в сумме с избытком соли, наступает гораздо быстрее.

Если отказаться от употребления соли легко, то восстановить йодный баланс не так просто. Эксперты рекомендуют употреблять йодированную соль, но только в сыром виде. То есть заправлять ей в умеренном количестве салаты и солить блюда после их термической обработки.