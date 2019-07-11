Пошёл в туалет – проронил там душу: Названы признаки избытка белка в организме

Вчера, 23:30

Протеин может вызвать понос, головные боли и неприятный запах изо рта.

Белок — очень важное органическое вещество. Оно выступает строительным элементом при создании мышц. Поэтому в культуризме пользуется спросом богатая протеином еда. Вместе с тем, когда этого вещества слишком много, могут возникнуть проблемы. Эксперты в области питания назвали признаки избытка белка в организме человека. Первой причиной задуматься об изменении рациона является диарея. В народе по поводу данного состояния есть даже пословица: «Пошёл в туалет — проронил там душу». Если у человека жидкий стул более трёх раз в день, нужно снизить количество потребления белковой пищи и всё может наладиться.

Вторым признаком переизбытка протеина назвали запор. Это обратное предыдущему состояние, при котором человек не может сходить в туалет. Нередко переизбыток белка вызывает мигрень и неприятный запах изо рта.

Протеин поступает в организм с орехами, мясом, рыбой, яйцами, творогом, прочими продуктами животного и растительного происхождения. Чтобы восполнить дефицит белков культуристы нередко вводят в рацион спортивные добавки. Делать это целесообразно только при наличии сверхинтенсивных физических нагрузок.

Переизбыток протеина в том числе плохо влияет на почки. Поэтому стоит придерживаться правила «золотой середины», то есть не допускать дефицита, но и не злоупотреблять белковой пищей.

Врачи рекомендуют обеспечивать организм протеинами из расчета 0,6-0,75 грамм на килограмм веса тела в сутки для взрослых. У детей потребность в белке меньше. Зато у кормящих матерей и грудных младенцев — больше. Избыток протеинов плохо сказываются на работе печени и сердца, поэтому не нужно переусердствовать при его приёме.